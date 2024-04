Cidade Alerta |Do R7

Homem que matou jovem a facadas no meio da rua confessa crime à Polícia, em Franca

Prestou depoimento na tarde desta quarta (6) para a Polícia Civil de Franca o homem apontado como autor de um homicídio próximo a uma pensão, no Centro, em junho de 2023. Leandro Assimião, de 21 anos, foi morto com golpes de faca, no meio da rua; quase 1 ano depois, o assassino confessou o crime à Polícia.

*Reportagem exibida em 06/03/2024.