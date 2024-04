Alto contraste

Uma tentativa de assalto a uma loja de departamento na tarde desta quinta (12) terminou com um adolescente morto, no Centro de Barrinha. Três adolescentes de 16 anos entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo; o segurança atirou contra os suspeitos e conseguiu impedir o crime. A poucos metros dali, o delegado de Barrinha almoçava em um restaurante; ele presenciou a cena e atendeu à ocorrência, que acabou com um criminoso morto.

*Reportagem exibida em 12/03/2024.