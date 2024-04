Cidade Alerta |Do R7

Voltamos a falar da misteriosa morte do metalúrgico Valneto Santos de Souza. O corpo dele foi encontrado amarrado e boiando no Rio Grande, em Colômbia, a mais de 150km da cidade onde morava, em Guariba. A Polícia Civil está investigando - e um depoimento pode ajudar a polícia a desvendar a morte do metalúrgico.

*Reportagem exibida em 02/02/2024.