Foi presa na tarde desta segunda (25) a mulher suspeita de matar um homem a facadas no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Câmeras de segurança flagraram o pintor Francisco Assis, de 55 anos, com a suspeita do crime, entrando na casa dele, na Travessa Carajás; segundo a Polícia, a mulher foi vista pedindo ajuda em um abrigo no bairro Monte Alegre com as mãos enfaixadas.

*Reportagem exibida em 25/03/2024.