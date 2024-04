Cidade Alerta |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A Defesa Civil emitiu um alerta de nova onda de calor para o interior de São Paulo nesta semana. Ribeirão Preto e cidades da nossa região estão incluídas no aviso; de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - as temperaturas poderão ficar 5ºC acima da média, o que causa riscos à saúde.

*Reportagem exibida em 11/03/2024.