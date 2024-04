Cidade Alerta |Do R7

A Polícia Civil de Ribeirão Preto descobriu uma fábrica clandestina de cigarros na tarde desta sexta (16), no bairro Vila Carvalho, Zona Norte da cidade. No local, vários objetos que foram apreendidos; o que chama atenção é que o espaço tinha até um alojamento com cama para quem trabalhava nesta fábrica.

*Reportagem exibida em 16/02/2024.