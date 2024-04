Alto contraste

Voltamos a falar sobre o caso da morte da bebê Mariáh Victoria dos Santos, de 11 meses, que morreu após ser atacada por um pitbull, no final de semana, em Bebedouro. Ela estava com os tios quando foi atacada pelo cachorro, chegou a ser socorrida por familiares, mas morreu no hospital. Os pais de Mariáh registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil e os tios dela, que são os tutores do cão, serão investigados por homicídio culposo.

*Reportagem exibida em 26/02/2024.