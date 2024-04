Cidade Alerta |Do R7

A Secretaria de Segurança Pública divulgou, nesta sexta-feira (26), um balanço sobre a violência no estado. De acordo com o levantamento, a taxa de registro de criminalidade teve queda histórica, com índice abaixo de seis, sendo o menor índice desde 2001. O levantamento aponta queda em casos de roubo e homicídio doloso, mas chama atenção para o número de boletins de ocorrências registrados para casos de violência contra a mulher.

*Reportagem exibida em 26.01.2024