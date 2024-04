Cidade Alerta |Do R7

A Polícia Civil fez nesta sexta (2) a reconstituição da morte do engenheiro Paulo Roberto Braga Filho, de 34 anos. Ele foi assassinado em dezembro de 2023, em um quarto na Avenida do Café, Zona Oeste de Ribeirão Preto. Os dois suspeitos do crime participaram da reconstituição e deixaram uma dúvida para a Polícia. Nos depoimentos anteriores um acusou o outro; durante a reconstituição, os dois assumiram que mataram o engenheiro.

*Reportagem exibida em 02/02/2024.