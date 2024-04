Cidade Alerta |Do R7

Tornozeleira de preso na ‘saidinha’ é encontrada dentro de sacola no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Uma tornozeleira eletrônica foi encontrada dentro da área do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto. A tornozeleira estava em uma sacola plástica e junto havia ainda o carregador do equipamento e uma ficha, com informações de um presidiário. A Polícia Militar confirmou que esta tornozeleira é de um homem que estava na saída temporária da Páscoa, que começou na última terça (12).

*Reportagem exibida em 14/03/2024.