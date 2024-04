15º Simpósio do Café da Alta Mogiana traz novidades para as lavouras, em Franca

Alto contraste

A+

A-

Começou nesta quarta (6) o 15º Simpósio do Café da Alta Mogiana (Simcafé), em Franca. O encontro reúne empresas do agronegócio e mostra as novidades que podem dar bons resultados nas lavouras do país.

*Reportagem exibida em 06/03/2024.