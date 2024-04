SP Record |Do R7

Agronegócio: plantio mecanizado de cana-de-açúcar tem alta de 10% no Brasil

Agora vamos falar de agronegócio: o plantio mecanizado da cana de açúcar voltou a crescer no Brasil. De acordo com o último levantamento realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), o plantio mecanizado teve alta de 10% nos últimos dois anos. Sobre esse assunto, o SP Record conversou com Auro Pardinho, gerente de marketing da DMB Máquinas Agrícolas.

*Entrevista exibida em 04/03/2024.