A preocupação com a saúde nesta época do ano chama atenção para os casos de dengue que seguem aumentando em várias cidades da região. Em Franca, o número de casos preocupa a população; só em janeiro, foi registrado um aumento de 70% em relação ao período anterior. Para conter o avanço do mosquito transmissor da dengue, a Vigilância Sanitária da cidade realiza o trabalho preventivo, mas conta com o auxílio dos moradores para conter o avanço de casos registrados.

*Reportagem exibida em 26.01.2024