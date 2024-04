Alto contraste

Moradores parecem já adaptados, pouco menos de uma semana depois das mudanças no trânsito do Anel Viário Sul de Ribeirão Preto. As alterações aconteceram na região do bairro Guaporé; motoristas dizem que o fluxo de veículos melhorou, mas ainda pode melhorar bastante, principalmente para pedestres e ciclistas.

*Reportagem exibida em 18/03/2024.