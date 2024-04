SP Record |Do R7

Aumento do ICMS: gás de cozinha está mais caro em todo o Brasil

Quem precisou trocar o gás de cozinha nesses últimos dias já percebeu que o preço disparou. Essa alta é por causa do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O gás de cozinha é um item fundamental nas casas brasileiras e, agora, ficou R$ 0,16/kg mais caro. Em Ribeirão Preto, nos últimos 10 anos - o valor do botijão mais que dobrou, e está cada vez mais difícil cozinhar em casa.

*Reportagem exibida em 05/02/2024.