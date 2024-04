SP Record |Do R7

Mudanças no trânsito da avenida Lygia Latuf Salomão, importante via da Zona Sul de Ribeirão Preto, geraram reclamações de moradores. Está mais difícil fazer retornos para acessar o bairro Nova Aliança. A alteração faz parte da implantação do Corredor de Ônibus Norte-Sul e não agradou quem precisa passar pela avenida todos os dias.

*Reportagem exibida em 12/02/2024.