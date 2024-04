Butantan desenvolve teste de urina que pode ajudar no diagnóstico do autismo

Pesquisadores do Instituto Butantan desenvolveram um teste de urina que pode ajudar no diagnóstico do autismo. Essa descoberta pode auxiliar também no acompanhamento da evolução do transtorno, que atinge pelo menos 4 milhões de pessoas no Brasil.

*Reportagem exibida em 04/04/2024.