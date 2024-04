Com sucesso do Pix, transferência via DOC é extinta nesta quinta (29) em todo o Brasil

A partir desta quinta (29), a transferência bancária via DOC foi extinta no Brasil. O motivo é o Pix, que atualmente representa 90% das transações financeiras realizadas no país, segundo dados do Banco Central.

*Reportagem exibida em 29/02/2024.