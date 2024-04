Alto contraste

Foi enterrado no final da tarde desta segunda (12) no Cemitério da Saudade, em Franca, o corpo da empresária Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza - uma das maiores redes de varejo do país. Foi em Franca que a empresária abriu a primeira loja da rede; Luiza Trajano Donato tinha 97 anos e morreu por causas naturais.

*Reportagem exibida em 12/02/2024.