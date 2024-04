SP Record |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A declaração do presidente Lula sobre Israel, que provocou uma crise diplomática, gerou uma moção de repúdio na Câmara de Ribeirão Preto. O presidente comparou a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas ao extermínio de judeus pela Alemanha nazista. Em Ribeirão Preto, 20 dos 22 vereadores foram contrários à fala do presidente.

*Reportagem exibida em 22/02/2024.