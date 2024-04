Desconto para pagamento do IPTU termina nesta sexta (19), em Franca

Alto contraste

Termina nesta sexta (19) o prazo para pagamento da cota única do IPTU com desconto, em Franca. Além da cota única com 10% de desconto, existe a 2ª opção também à vista, no dia 15 de fevereiro, com desconto de 5%.

*Reportagem exibida em 18/01/2024.