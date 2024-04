SP Record |Do R7

Dica cultural: Exposição "Territórios" no MARP de Ribeirão Preto

Tem exposição acontecendono MARP - Museu de Arte de Ribeirão Preto, localizado no Centro da cidade. A exposição "Territórios", da artista visual Marcia Gandioli, conta com mais de 50 obras produzidas nos últimos 10 anos. A mostra oferece visitação gratuita e ocorre do dia 26 de janeiro a 2 de março de 2024.

*Reportagem exibida em 26.01.2024