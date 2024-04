Alto contraste

Começou nesta sexta (15), o estudo clínico da terapia CAR-T Cell, que pode revolucionar o tratamento do câncer no Brasil. Esse tratamento é uma iniciativa do Hemocentro de Ribeirão Preto e utiliza células de defesa do próprio paciente. O estudo clínico aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai ser inicialmente aplicado em 4 pacientes no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 14/03/2024.