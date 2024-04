SP Record |Do R7

Vai ser enterrado nesta terça (5) o corpo do ex-prefeito de Ribeirão Preto e ex-deputado, Welson Gasparini. Gasparini tinha 87 anos e estava internado há 17 dias em um hospital particular para tratamento contra problemas respiratórios. Em Ribeirão Preto, moradores e autoridades lamentaram a morte do político, que esteve à frente da Prefeitura em quatro mandatos.

*Reportagem exibida em 04/03/2024.