A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitou na tarde desta segunda (25) a fábrica de células do Hemocentro de Ribeirão Preto. Acompanhada do corpo clínico do Hospital das Clínicas, Nísia anunciou um investimento de R$ 100 milhões do governo federal no estudo clínico da terapia Car-T Cell, que pode revolucionar o tratamento do câncer no Brasil.

*Reportagem exibida em 25/03/2024.