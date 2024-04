SP Record |Do R7

Obesidade: quase 70% dos moradores de Ribeirão Preto estão acima do peso

Alerta de saúde: mais da metade dos brasileiros têm excesso de peso. Em Ribeirão Preto, a situação é ainda pior: cerca de 70% da população com obesidade ou sobrepeso. E quando se trata de doenças relacionadas à obesidade, as mulheres são as mais atingidas.

*Reportagem exibida em 05/03/2024.