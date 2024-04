Alto contraste

O Brasil está em alerta por causa do aumento do número de casos de dengue. Em Franca, são pelo menos 500 casos confirmados apenas em 2024; cerca de 30% dos casos registrados em todo o ano de 2023. Cada vez mais pacientes têm procurado as unidades de saúde com sintomas de dengue, causando demora no atendimento.

*Reportagem exibida em 19/02/2024.