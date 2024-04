Paulistão 2024: Botafogo e Corinthians vão homenagear os 70 anos de Sócrates

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta (14) o Botafogo enfrenta o Corinthians, em casa, na Arena Nicnet em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. A expectativa é de que 18 mil torcedores participem da partida, que vai ser transmitida com exclusividade na TV aberta pela Record. O jogo vai ser marcado por uma homenagem ao jogador Sócrates, que completaria 70 anos agora em fevereiro. O craque uniu as duas torcidas: começou a carreira no Botafogo e fez história com a camisa do Corinthians.

*Reportagem exibida em 13/02/2024.