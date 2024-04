Alto contraste

Depois do rebaixamento para a Série A3 do Paulista, o Comercial de Ribeirão Preto se prepara agora para as duas últimas rodadas do Paulistão A2. O Leão do Norte ainda não venceu na competição e teve a queda sacramentada após a derrota para o Juventus, nesta quinta (7).

*Reportagem exibida em 08/03/2024.