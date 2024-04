Alto contraste

Um novo estudo que contou com a participação de pesquisadores da Unesp mostrou que, nos últimos anos, houve mudanças positivas na conservação da Mata Atlântica. Esse bioma é predominante em Ribeirão Preto, mas corresponde a apenas 3% do território do município. Maurício Vancine, doutorando em Ecologia pela Unesp, traz mais detalhes do estudo.

*Reportagem exibida em 26/03/2024.