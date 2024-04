Pesquisa do Butantan estuda uso de veneno da cascavel no tratamento contra câncer

Pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, com a participação de pesquisadores da USP e da Unaerp, estudam como utilizar a toxina da cascavel para eliminar o câncer. Quem fala mais sobre o assunto é Camila Neves, que é tecnologista do Laboratório de Fisiopatologia do Instituto Butantan.

*Reportagem exibida em 03/04/2024.