SP Record |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Em São Paulo, a briga de um dono de padaria com um cliente por causa do uso de um computador no espaço, repercutiu em todo o país e chamou a atenção pela agressividade. Em Ribeirão Preto, usar um notebook numa padaria, por exemplo, é algo muito comum, o que gerou debate. Por isso, especialistas alertam: o comerciante não é obrigado a oferecer o serviço de escritório - mas não pode coagir o cliente.

*Reportagem exibida em 06/02/2024.