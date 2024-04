Alto contraste

Após mais de 40 dias de recesso, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto retoma suas atividades. Os vereadores iniciam o ano com um Projeto de Lei que pode ser a solução para evitar a demolição do Clube Regatas, um dos mais tradicionais da cidade. De acordo com o vereador Brando Veiga , as expectativas são de que o projeto seja aprovado.