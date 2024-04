SP Record |Do R7

Uma fazenda em Altinópolis tem proporcionado conhecimento e proximidade com a natureza para pessoas com necessidades especiais. Nesta quinta-feira (01), um grupo de Ribeirão Preto teve a oportunidade de conhecer o Projeto Fada e, além de se divertirem, aprenderam tudo sobre o cultivo do café.