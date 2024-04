SP Record |Do R7

Rede se rompe e esgoto cai direto em córrego no Jardim Pinheiros II, em Franca

Uma rede coletora de esgoto se rompeu e está causando transtornos a vizinhos no Jardim Pinheiros II, em Franca. Segundo os moradores, há cerca de 10 dias, o esgoto corre a céu aberto e cai no córrego do bairro.

*Reportagem exibida em 02/04/2024.