Alunos da Etec de Ituverava trabalham em um projeto sustentável: a produção de uma sacola à base de amido de milho. A ideia surgiu com o professor Arthur Henrique, que, junto com alunos do curso de química da instituição, visa diminuir o impacto do plástico no meio ambiente por meio de um produto inovador