De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida no Brasil é de 72 anos para os homens e 79 anos para as mulheres. Por isso, é importante planejar e conquistar uma terceira idade com mais qualidade de vida, movimento e saúde. Larissa Carvalho, terapeuta ocupacional especialista em Saúde do Idoso, fala mais sobre o assunto.

*Reportagem exibida em 11/03/2024.