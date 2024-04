Semana do Consumidor: Comércio aposta em conquistar clientes com promoções em Ribeirão Preto

A Semana do Consumidor tem conquistado cada vez mais relevância entre as datas comerciais brasileiras. O varejo tem aproveitado para oferecer descontos e ampliar as vendas no primeiro semestre. Em Ribeirão Preto, sindicatos e associações que representam o comércio trabalharam para a data se tornar lucrativa.

*Reportagem exibida em 12/03/2024.