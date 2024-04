Alto contraste

Mesmo com o retorno às aulas, a diversão não termina. O Sesc Ribeirão Preto oferece uma programação de verão, com mais de 35 opções de atividades para todas as idades. O Sesc Verão irá acontecer do dia 9 a 18 de fevereiro.

*Reportagem exibida em 26.01.2024