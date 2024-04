Alto contraste

Uma pesquisa recente mostrou que o número de consumidores de vinho no Brasil mais do que dobrou em 10 anos. De olho no crescimento desse mercado, dezenas de vinícolas se uniram para fazer com que os vinhos paulistas ganhem ainda mais espaço entre os consumidores. A região de Ribeirão Preto é representada por quatro empresas.

*Reportagem exibida em 22/02/2024.