Em agosto: os destaques da 23ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto

Estamos de volta com cultura: os cinco séculos de nascimento do poeta português Luís de Camões serão celebrados na 23ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Este ano, a Feira vai acontecer entre os dias 1º e 11 de agosto e as inscrições para o concurso literário estão abertas. Quem traz mais detalhes da programação do evento é Vanessa Cicillini, coordenadora de programação da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.