Alto contraste

A+

A-

O Brasil é um dos maiores mercados do setor de shopping centers no mundo. São 628 empreendimentos do tipo em todo o país e, em 2022, o setor fechou com um faturamento que passa dos R$ 191 bilhões. Ribeirão Preto é referência no setor com o ShoppingSantaÚrsula, que completa em 2024, 25 anos de muita história. Cleiton Marinsech, gerente-geral do ShoppingSantaÚrsula, fala sobre os resultados de 2023 e a história do centro de compras.