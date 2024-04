Visita na Record |Do R7

Universidade de Ribeirão Preto completa 100 anos com nota máxima no MEC

Alto contraste

A+

A-

O Visita na Record começa falando de educação: uma das instituições de ensino superior mais importantes e tradicionais do Brasil completa em 2024, 100 anos de fundação. É a Unaerp, a Universidade de Ribeirão Preto, que recebeu pontuação 5, a nota máxima no processo de recredenciamento do Ministério da Educação (MEC). A reitora da Universidade de Ribeirão Preto, profª dra. Suzelei de Castro França, fala mais sobre o centenário da Unaerp.