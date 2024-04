Salomão afirma que Bateseba foi um exemplo de mulher virtuosa na vida dele | Reis Rei de Israel relembra a morte de sua mãe: "E agora? Quem iria me repreender? "

Salomão relembra a morte de Bateseba: “Quando a minha mãe se foi, eu só me lembrava do papiro que ela tinha escrito para mim sobre a mulher virtuosa, porque ela tinha sido aquela mulher na minha vida. E agora? Quem iria me repreender? ”.

Acompanhe o episódio completo no PlayPlus.com e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD.