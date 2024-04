Salomão comenta aliança com Egito: "O faraó viu a minha insegurança e se aproveitou dela" | Reis Rei de Israel afirma que Naamá fez o mesmo: "Ela sabia exatamente como me irritar"

O faraó se admira após Salomão o vencer em uma cavalgada. Hadade se incomoda com a falta de resposta do rei de Israel sobre a aliança com o Egito, mas Siamun garante que ele já aceitou a proposta. Na sequência, Salomão descobre que Naamá partiu mais uma vez. “O faraó viu a minha insegurança e se aproveitou dela, mas não foi só ele que se aproveitou de mim naquela época... a Naamá sabia exatamente como me irritar”, disse o rei anos depois.

