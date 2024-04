Salomão comenta chantagem de Joabe no passado | Reis "Poderia dizer que o meu reinado começou com alguns esqueletos no baú", afirma o rei de Israel

Joabe ameaça expor o relacionamento de Salomão com Naamá e o chantageia para permanecer como comandante do exército de Israel. Já Benaia questiona a decisão do rei de Israel. “Poderia dizer que o meu reinado começou com alguns esqueletos no baú”.

