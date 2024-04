Salomão reflete sobre sua história com Naamá: "Meu pai teria feito tudo diferente" | Reis Jovem decidiu se casar com a amonita às escondidas e apresentá-la como esposa apenas quando for rei

Salomão explica um mal-entendido a Bateseba e deixa claro que se deitou com Naamá e não com Abisague. A israelita, então, decide pedir perdão a jovem e o príncipe admira a humildade da mãe. Na sequência, ele revela que irá se casar com a amonita às escondidas e apresentá-la como esposa apenas quando for rei. “Até hoje, não consigo explicar como pensamos que isso iria dar certo. Meu pai [Davi] teria feito tudo diferente”.

