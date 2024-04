Salomão se emociona com nascimento de Roboão | Reis Rei de Israel conta que foi a primeira experiência que ele teve com Deus depois de pedir perdão pelo pecado cometido com Naamá

| 28/03/2024 - 23h04 (Atualizado em 20/04/2024 - 03h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share