Bruno Padilha retorna à RECORD para viver Baaná em Reis — A Decadência

Veterano na RECORD, Bruno Padilha retorna à emissora para interpretar Baaná na décima temporada da série Reis, A Decadência. Em entrevista ao site oficial, o ator contou como foi rever os colegas de profissão e participar de mais uma superprodução da casa.

"Eu adoro trabalhar na RECORD, é um ambiente muito amoroso e familiar. Nós, artistas, somos respeitados e as relações com os colegas são ótimas, me sinto em casa. Fui contratado da emissora por seis anos e pude fazer vários trabalhos bacanas. Voltar, depois de tanto tempo, é incrível. Estou revendo vários amigos antigos e também tem uma galera nova, atores mais jovens do que eu, e temos uma troca muito legal".

Nos bastidores, Bruno teve o auxílio do preparador de elenco Antonio Gonzales para se situar à história e, logo depois, iniciou as gravações. "Tem sido ótimo. Os diretores são superatentos, a equipe trabalha com maestria e todos fazem a sua parte de uma maneira muito profissional".

Para o ator, Baaná é um homem articulador e que surpreenderá o público: "Ele é muito interessante. Um personagem ambíguo e duas caras. Serão grandes emoções".

Bruno ainda revelou estar confiante com a estreia da nova temporada de Reis: "Com certeza será um sucesso".

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja a história de Salomão na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

