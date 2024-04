Juliana Xavier começa a gravar Reis — A Decadência: "Feliz e orgulhosa"

Alto contraste

Juliana Xavier será Maaca em A Decadência Juliana Xavier será Maaca em A Decadência (Reprodução/Instagram)

Juliana Xavier está pronta para estrear em Reis — A Decadência. Dona de personagens marcantes na RECORD, a atriz volta à emissora na décima temporada da série como Maaca, filha de Absalão (Ricky Tavares), após brilhar em Gênesis (2021).

A superprodução marca uma longa trajetória de Juliana na RECORD, onde estreou aos 10 anos em Bicho do Mato (2006). De lá para cá, a atriz emendou personagens e chega ao décimo papel na emissora em Reis.

“Tem colegas de trabalho aqui que me viram crescer. É muito especial trabalhar com quem sei que torce por mim e já conheço o jeito de trabalhar. Tenho muito carinho pela emissora e pelos personagens que já fiz na RECORD”, afirma.

Trabalhar como atriz é uma das razões que movem Juliana, que espera poder atuar bastante até ficar mais velha.

“Sinto que nasci para trabalhar muito a vida toda. Meu sonho de princesa é ficar bem velhinha trabalhando, até os meus 90 anos de idade. Então, como atriz, acaba que a gente transita, hoje em dia são muitas possibilidades, mas a felicidade de estar de volta e, em uma produção tão linda e bem cuidada, me deixa bem feliz e orgulhosa”, garante.

Entrar em um projeto em andamento pode causar certa insegurança para alguns, mas para a atriz foi aconchegante poder contar com todo o suporte para dar o seu melhor como Maaca.

“As pessoas me receberam superbem. Para mim, não foi um problema chegar em um projeto já iniciado, sinto que o trabalho do ator começa a partir do mesmo lugar, independente se a produção já está em andamento ou não, porque aqui eles têm esse cuidado com a preparação de elenco. Conversando com as preparadoras, elas me deram um briefing [resumo] de tudo o que aconteceu. E é gostoso ver que o que está no ar é bonito, funciona e faz sucesso”, conta Juliana.

Para a atriz, as gravações começaram há algumas semanas e, apesar dos estudos terem iniciado bem antes, o dia a dia tem sido de descobertas.

“Toda nova personagem é o início de um mundo inteiro para mim, volto todas as minhas atenções e energias para o que está acontecendo. Estou no momento de conhecer a Maaca, entender mesmo. É claro que a gente faz todo um estudo teórico antes de entrar em cena, mas estar no set é como se a personagem realmente fosse nascendo”, reflete.

E durante este processo inicial das gravações, Juliana revelou como tem sido dar vida à filha de Absalão na história:

“A Maaca tem uma personalidade muito diferente da minha. Então, estou conhecendo, [descobrindo] como é ser essa pessoa. Tenho carinho e a defendo, é o que posso fazer por ela e vou fazer com todo o meu amor, mas ainda estou tateando. Tenho o auxílio da Fernanda Guimarães e da Suzana Abranches, preparadoras de elenco, fora a direção, que é incrível. Ela [personagem] é complexa, mas está sendo divertido”.

O público está ansioso para a estreia de A Decadência em abril, e para quem está curioso, a atriz contou o que podemos esperar de Maaca:

“Ela é determinada e sabe da história do pai e não vive em paz com isso. A Maaca acha que muita coisa foi tirada dela, era para ter outra vida”.

Veja o trailer da décima temporada de Reis:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

share Nas temporadas A Consequência e A Sucessão, os fãs da série Reis acompanharam momentos marcantes, que surpreenderam e tiraram o fôlego do público; relembre os episódios!